〈北部〉台九線富源段施工沒路燈 挨批像玩命

2019-04-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線二六○至二六八公里富源段正在拓寬，施工隔出的車道夜間照明不足，「整條路暗濛濛」，常有車輛擦撞護欄、撞倒三角錐，週末還發生翻車事故，民眾抱怨「有標示跟沒標示一樣」，批晚上行駛「好像玩命」。縣議會議長張峻批評，公路總局未嚴格要求廠商做好照明，不顧用路人安全，要求儘速改善。

警方調查，前天傍晚近六點，楊姓男子駕駛自小客車，南下行經台九線二六三．八公里的馬蘭鉤溪橋北側，先是擦撞一輛北上要轉彎往西至花八十三線的重機車，再撞上紐澤西護欄，導致自小客車失控翻車，重機也輕微毀損，雙方都沒有酒駕。楊男告訴警方，該路口沒有號誌，加上天色昏暗，因紐澤西護欄阻擋視線，重機車突然衝出讓他來不及反應。

事故發生地點位於台九線二六○至二六八公里路段範圍，議長張峻統計，從二○一六年四月廿一日起進行拓寬工程，二○一五年車禍事故二十件，二○一六年攀升到三十六件，前年及去年分別有四十三件、四十四件，今年統計至本月十九日止共有十六件，可見拓寬工程的進行造成車禍事故攀高，認為施工單位沒有做好標示、尤其夜間燈光昏暗，常有駕駛人發生擦撞護欄等意外。

張峻去年受理民眾陳情也安排過會勘，但施工單位仍沒有積極改善照明，將組成議會專案小組調查，並聯絡花蓮縣府本週立即發文公路總局、廠商前往會勘，如施工單位不能立即改善，將要求先停工，並呼籲駕駛人減速慢行。

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