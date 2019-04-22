〈北部〉造橋酸柑茶包 大份量搶客

2019-04-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗客家酸柑茶遠近馳名，造橋鄉農會推出自有品牌的酸柑茶包，不同於一般茶包每份茶葉重量約三公克，造橋農會的茶包每份重量達六公克（見圖，記者鄭名翔攝），標榜可以回沖三次，雖然成本大幅提高，但也創造穩定客源；造橋鄉農會表示，為了打造在地農產品牌，特推出大份量酸柑茶包，讓顧客能感到物超所值。

客家庄特有的酸柑茶，以酸柑肉、茶葉、甘草等中藥材絞碎後加以攪拌，再塞入酸柑果內經過九蒸九晒而成，獨特風味成為道地的客家特色，造橋鄉農會為推廣鄉內農民製作的酸柑茶，首度推出大份量酸柑茶包，每份重達六公克，是一般茶包的兩倍，即便回沖三次仍可喝到濃郁茶香。

造橋鄉農會推廣部主任吳美慧表示，酸柑茶體現客家人勤儉惜物的精神，因此在製作茶包時也秉持要讓顧客感受物超所值的理念，較市面上常見的茶包分量增加一倍，讓顧客品茗時可反覆沖泡，並提供在酸柑茶內加入酸梅、金桔等飲茶秘方，雖成本也隨之提高，但藉由薄利多銷的方式爭取客源，更為農民拓展市場通路。

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