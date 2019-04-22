〈北部〉竹縣5易肇事路口 受傷3成年輕騎士

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣道安會報統計交通事故發現，肇事受傷的機車騎士中，以十八到廿四歲年輕人最多，佔三十％，竹北市中華路與興隆路一段等五處路口最易肇事 。
縣府交通旅遊處長游志祥表示，將針對經常發生的肇事原因進行重點防制，檢討路口號誌、標誌及標線，強化交通安全設施、加強執法和宣導，降低肇事率。
新竹縣道安會報統計，截至今年二月份止，因交通事故受傷有一千九百零九人，其中使用機車而受傷有一千五百零二人，佔七十八％。
18至24歲事故發生率高
受傷騎士中，以十八至廿四歲最多，共五百五十七人，佔各年齡層的三十％，顯示年輕機車族發生事故率高。
道安會報分析過去兩年的事故統計資料，發現年輕機車族最易肇事的五處路口，包括竹北市中華路（台一線）與興隆路一段、三民路與中央路、中華路（台一線）及新豐鄉三民南路與新興路（台一線）、康泰路與康樂路一段和湖口鄉光復北路與工業二路等五處。
游志祥說，機車族的年齡層較低，加上前述五處路口車流量大，汽、機車容易因轉向造成衝突。周邊又有學校及工業區，通勤及通學使用機車代步比率較高。
右轉彎未依規定較常見
道安會報探討肇事原因，較常見的是右轉彎未依規定、未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮等。
竹市鐵道路二段闢人行道
此外，新竹市政府交通處表示，鐵道路二段沿線有光華國中、三民國小和台大醫院新竹分院，但路幅僅十公尺，常見學童及就醫民眾與車爭道，市府向中央爭取前瞻基礎建設一千零廿萬元經費，將在沿線新闢二到三公尺寬的人行道，並設置公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。工程今天開工，九月底完工。
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