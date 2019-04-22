〈北部〉林口麻疹群聚感染 桃園1女中鏢

2019-04-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府衛生局昨天確診一起麻疹病例，案主為廿歲的女性，衛生局發現，該女子於新北市林口區發生麻疹群聚感染的餐廳工作，目前已掌握接觸者七十七人，將持續管制至五月八日。

衛生局表示，衛福部疾管署十六日公布林口某餐廳發生麻疹群聚事件後，衛生局即對住在桃園市的該餐廳女性員工進行疫調，發現她曾有疑似發燒症狀，立即轉介個案就醫並採檢送驗，經疾管署檢驗出呈陽性確診。

衛生局指出，個案女子曾於三月卅日晚上五點至八點於林口老四川餐廳用餐；本月十日至十五日及十七日前往林口老四川餐廳、龜山區復興北路商圈；十五日前往林口區文化二路一段山水茶堂、文化三路一段昕境廣場商圈；十八日晚間曾進出桃園高鐵站，並搭乘當晚九點十分高鐵六八七班次（三號車廂）。

衛生局提醒，民眾如曾於前述時段出入相關場所，請自主健康管理十八天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打桃園市衛生局防疫專線：0800-033355。

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