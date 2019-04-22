〈北部〉畢業54年 桃小老同學喜重聚

2019-04-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕闊別半世紀，桃園國小第六十一屆畢業生昨天舉辦同學會，吸引一百六十餘人參加，其中有十多人專程搭機返台，還有高齡八十六歲以上的十多名師長與會，暌違五十年，當年稚嫩的小學生都已過花甲之年，大夥在樂隊伴奏下齊聲合唱桃小校歌、把酒言歡，場面溫馨。

桃小第六十一屆學生出生於一九五二至一九五三年，於一九六五年畢業，一九六九年高一時，曾召開過約一百卅餘人的同屆同學會，自此未再舉辦過同學會。

召集人蕭富傳表示，同屆畢業生有十四班、七百七十人，但畢業後大家各奔前程，分散國內外，難以聯繫，因為有了臉書及line通訊軟體，他透過關鍵字搜尋、群組拉群組的方式，把許多朋友都一一找回來，甚至許多五十年沒聯絡的同學也都搭上了，因此萌生開辦第六十一屆同學會的念頭。

開設西藥公司的第六十一屆同學會會長王增譽說，他小學畢業後就到台北讀書、就業，得知同學有意要辦第六十一屆桃小同學會，便透過戶政事務所「協尋親友」服務計畫，提供就讀國小、年份給事務所幫忙協尋，順利找回失聯的同學，昨天大夥兒總算齊聚一堂，回味童年時光，相當難得。

為了讓同學們有個留念，王增譽自掏腰包編印「桃園國小第六十一屆同學會特刊」、「戀戀桃仔園」及「尋根溯源」三本紀念冊於昨天發放， 讓老同學都能把當時的記憶帶回家。

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