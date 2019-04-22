〈北部〉桃園農博9月開鑼 明年轉為常態環教基地

2019-04-22

〔記者李容萍／新屋報導〕市府環保局結合地球日及復活節主題，昨在新屋區的桃園農業博覽會基地舉辦「蛋咧！揪伙來趣農博」，推廣「與野共生」、「尊重自然」的環保理念，市長鄭文燦出席表示，考量過去二年於四月舉辦農博的天氣過熱，第三屆桃園農業博覽會將延至秋季，從九月廿八日至十月廿七日為期一個月，預計設置逾廿個不同展館，以循環經濟、地景藝術、綠色生活與科技農業作為四大主軸，讓民眾能秋高氣爽逛農博，看見未來農業與在地價值。

今秋3.8億打造亮點 場館逾20個

鄭文燦表示，市府編列一億八千萬元，農委會補助二億元，將以三億八千萬元舉辦第三屆的農博，而農博基地明年起將轉型為常態環教基地，可辦理露營、展覽、環境教育、探索教育、冒險教育及音樂會，也可結合新屋永安漁港、綠色隧道、桃園青年體驗學習園區、客家海螺廣場、休閒農業區、後湖溪泛舟等活動設施，串連在地特色文化發展，讓農博基地更加精彩。

鄭文燦說，目前農博基地由環保局低碳暨環境教育中心營運，為桃園打造出寓教於樂的好去處，結合復活節舉辦尋找彩蛋活動，讓參與的孩子們扮演小兔子發掘彩蛋內的故事，認識地球正面臨的問題，學習如何與大自然和諧共處，一起體驗「環境的復活」。另也邀請新屋小農、在地青創工作坊推廣在地食材，是一個相當精彩的熱身活動。

去年第二屆農博五月閉幕後，包括「綠色方舟」、「好客食堂」、「環保再生」、「碳索生活」、「客家工藝」、「四國文化」主題館及「國際友好」風車、「溫室饗宴」溫室、「魚菜共生」展館骨架、「鼓勵好室」展館骨架、「草地劇場」劇場舞台、光電生命樹、空氣製水機等，都就地保留，這些展館近期將進行部分施工，屆時都將呈現新亮點。

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