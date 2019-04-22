〈中部〉台中東豐綠廊自行車道 路樹傾倒

2019-04-22

〔記者歐素美／台中報導〕連日大雨，造成東豐綠廊自行車道的路樹傾倒，影響遊客騎乘安全，市府觀旅局昨獲報派員移除，並將會同農業局全面健檢沿途樹木；福壽山農場前道路，十九日晚也因大雨造成一棵柳杉傾倒，影響交通，一度造成一百五十戶停電，目前已完成搶修。

東豐綠廊位於石岡區遊客中心西側約五十公尺，一棵約三層樓高的黃連木，因近日大雨，昨夜倒在自行車道上，許多遊客昨天上午騎乘自行車險象環生；另在倒塌的黃連木西側約卅公尺，也有樟樹樹枝折斷掉落，影響自行車道安全。

石岡區社區文化發展協會理事長呂理全一早獲報趕往勘察，並通報市府派員移除。他表示，東豐綠廊綠樹遮蔭，是非常具有特色的自行車道，但隨著樹齡增加，許多大樹的安全疑慮也升高，希望相關單位能定期為沿途樹木健檢，以預防意外發生。

觀旅局觀光工程科長葉慶隆表示，昨獲報立即派員巡視，發現有三棵樹木傾倒，其中兩棵倒在外側，僅一棵因根部腐爛倒在車道上，昨上午十點已移除，週一將會同農業局全面檢測東豐綠廊自行車道沿途樹木，若有樹木生病等將進一步噴藥改善，以防樹木傾倒，傷及遊客。

另十九日晚間九點多，和平區往福壽山農場的路段，一棵柳杉也因雨傾倒橫亙在路面，加上現場沒有路燈，下雨視線不良，樹木並壓到路旁電線，和平分局梨山分駐所員警冒雨到場管制交通，並聯繫台電及福壽山農場人員處置，經台電派員斷電，鋸斷及移除樹木後，終於恢復通行及供電，共造成一百五十戶用電戶受影響。

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