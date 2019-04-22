〈中部〉台中浴佛園遊會佔iBike站 惹議

2019-04-22

〔記者歐素美／台中報導〕大台中佛教會昨在豐原富春國小舉行浴佛祈福法會，吸引上千人到場浴佛，但園遊會「佔」用富春國小外的iBike站，自行車被清空，民眾無法租借及停車惹議。大台中佛教會表示，事先已與iBike廠商協調，將自行車移走；交通局則表示，iBike屬公共設施，移動須經交通局審核同意，以免影響民眾使用權益。

大台中佛教會昨在富春國小舉行浴佛祈福法會及園遊會，市長盧秀燕、市議員張瀞分、民政局長吳世瑋、社會局長李允傑、豐原區長徐照山等皆出席浴佛，吸引約上千信眾到場。

浴佛法會在富春國小體育館舉行，但園遊會卻在富春國小外的人行道搭起帳篷及攤位，佔用人行道上的iBike站，致自行車全部被移走，民眾無法租借或歸還車輛，引發質疑。

主辦單位知會 廠商配合移走

大台中佛教會秘書王友南說，因舉辦活動，事前知會iBike廠商，廠商擔心活動人多，自行車遭破壞，才將自行車移走，互相配合。

交局︰須申請經核准才可移

交通局指出，民眾舉辦活動會影響iBike站點使用，須事先提出申請，這次並未接獲主辦單位的相關申請，由於iBike屬公共設施，未來如須移動，須經交通局審核同意才得進行。該活動昨下午一點半結束，iBike站即恢復營運。

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