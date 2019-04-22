〈中部〉打造新休閒空間 台中綠空廊道一期動工

2019-04-22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府將台中鐵路高架化後的原鐵道空間打造有自行車道及人行步道的綠空廊道，第一期北段第一標工程廿一日動工，預計十一月下旬完工；市長盧秀燕盼綠空廊道提供民眾新休閒空間，未來也會增設停車空間，讓民眾享受更多鐵路高架化後空間釋出的便利。

利用鐵路高架釋出空間

為有效運用台中鐵路高架化後原有鐵軌周邊連續帶狀的開放土地空間，前市長林佳龍市府團隊提出「綠空廊道」計畫，將南起大慶火車站、北至豐原火車站、長廿一．七公里的鐵路高架西側空間，打造自行車、人行步道，結合植栽設計串聯鐵路沿線，並配合設計街角廣場、公園、休閒運動設施，打造出民眾新休閒空間。

日從東山路以南銜接至太原車站，長度約○．八公里的第一期北段第一標工程舉行動工典禮；盧秀燕強調，以往平面的鐵路造成鐵路兩側地區發展不均，市府盼善用高架化下的土地，透過綠空廊道建置人行步道及自行車道，消除區域不均現象，更提供市民更優質的運動休閒空間。

盧秀燕說，未來會另在綠空廊道附近再增設停車空間，也不排除設置活動中心等設施，讓沿線居民都享受到更多的附加空間。

預計十一月下旬完工

建設局指出，綠空廊道第一期北段工程共二．四公里，目前第一標工程長約○．八公里，斥資三八八七萬元打造人行及自行車道；加計在天祥街以南建置公園、休閒運動設施等，預計十一月下旬完工。

建設局長陳大田指出，綠空廊道計畫共分三期，採分期、分段執行中，目前包括第一期南段自進德路至太原車站、第二期豐原潭子段等均已陸續開工，第一期北段第一標工程昨日再開工，預計綠空廊道全線廿一．七公里，可望在明年下半年完工開放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/