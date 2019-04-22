〈中部〉龍眼荔枝開花減 台中蜂農慘賠唉沒補助

2019-04-22

〔記者陳建志／台中報導〕今年受到氣候影響，中部地區龍眼、荔枝開花僅有往年的一到二成，不但果農損失慘重，每年三到五月跟隨龍眼、荔枝開花採蜜的蜂農，今年根本採不到蜜，蜂農都說是三、四十年來最慘的一年，大嘆血本無歸慘賠，卻因未納入天然災害現金救助，無法獲得補助，蜂農感嘆是弱勢族群，希望農委會和市府能合理補助。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑說，自己在外埔養蜂近卅年，往年三月到五月，荔枝和龍眼先後開花，也是蜂農採集荔枝、龍眼蜜最好的時機，但今年因龍眼開花僅約一成，神岡區荔枝開花雖約五成，卻因其他地區採不到蜜，蜂農蜂擁而至，蜜蜂數量增加下，大家採到的蜜也都很少。

四十年來最慘 採蜜不到過去的一成

鄭金崑說，養蜂協會全國會員有一千多人，但至今幾乎各地蜂農收集的龍眼、荔枝蜜都不到過去的一成，接下來只能看氣候狀況採百花蜜，今年消費者恐怕只能吃到去年的蜂蜜，至於價格是否上漲？還需視消費者接受狀況決定，蜂農今年不但做白工還慘賠，但卻不在農業天然災害現金救助範圍內，蜂農都感到不平，希望中央和市府能進行補助減少損失。

太平區年輕蜂農林椿淞也說，自己投入養蜂六年，目前有一百七十多個巢箱，過去每年三月到五月採收荔枝、龍眼蜜，到現在平均約可採收三、四十桶（每桶五十加侖），但今年卻連一桶都不到，因每年除三個月採蜜期，剩下還有九個月需要用糖水養蜂，投入大量飼料、人力和設備耗材，今年可說是血本無歸慘賠，但卻無法如同果樹因天然災害獲得現金救助，實在很不合理，希望農委會和市府能給蜂農合理的補助。

立委邀農委會會勘 爭取專案補助

立委何欣純表示，已接獲蜂農陳情，但因產業型態特殊，不符合天然災害現金救助規範項目內，已邀請農委會本週到大里、太平實地會勘了解蜂農困境，並請市府農業局研擬專案補助計畫，全力向中央爭取，中央、地方共同出錢，針對蜂農的設備、設施和飼料進行補助，減少蜂農損失。

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