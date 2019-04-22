〈中部〉300歲二葉松瀕死 打點滴救活

2019-04-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩寺前有一棵樹齡三○○年的二葉松，曾有人出價三千萬元購買，卻為寺方拒絕，目前已被縣府列為「受保護老樹」，但在今年春節時，老松樹罹患「松材線蟲病」，樹葉急遽枯黃，縣府展開搶救，「樹醫師」原本不抱希望，結果以藥水打點滴加壓之後，「奇蹟式」救活。

清水岩寺鎮寺之寶黃化枯萎

這棵樹原本病懨懨，青綠的松葉近五成黃化、掉落， 但目前已吐露新葉，恢復往日生機。負責救治的傅春旭說，松材線蟲病是最具毀滅性和傳染性的病蟲害之一，當初看到這棟老松急遽黃化、枯萎，心裡有最壞的打算，沒想到「死馬當活馬醫」，竟然救活，真是「佛祖保庇」，這是他救樹多年，第一次遇到病得那麼嚴重還能救活。

及早發現治療 已吐露新葉

傅春旭說，「及早發現」是治癒的主因之一，除了將藥水點滴瓶置於高處再加壓灌注，生物防治劑經由根部或莖基部注入松樹，並把病枝、病葉剪除，沒有讓松材線蟲有擴大感染的機會。

寺方表示，這棵是台灣平地最高大的二葉松，樹型非常漂亮，從廟門前望去，有如一隻飛龍，信徒稱為「飛龍在天」，廿多年前有一位園藝商出價三千萬元要收購，但寺方堅決不販售，將老松樹保留下來，成為清水岩寺「鎮寺」之寶。

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