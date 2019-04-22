〈中部〉紙飛機飛38.7公尺遠 科大生摘冠

2019-04-22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市建國科技大學資訊與網路通訊系學生陳逸棨，把世界紙飛機大賽當目標，在台灣舉辦的決賽以三十八．七公尺獲得飛行距離最遠個人冠軍，將代表台灣遠赴奧地利蕯爾斯堡參加四年一次的「二○一九紅牛盃世界紙飛機大賽」。

代表台灣參加奧地利世界賽

二年級陳逸棨與同學黃柏翔、林芳榮、李品洋組成摺紙飛機團隊，在工程學院王紀瑞院長、資訊與網路通訊系主任張傳旺等教授指導下，一年前開始組隊準備參賽，去年陳逸棨以丟擲紙飛機射飛四十．五二公尺距離獲得季軍。

角度、臂力和腰力是訣竅

團隊目標放在今年世界賽競賽，賽前密集練習。陳逸棨說，要讓飛機不「墜機」訣竅在好臂力、射飛機角度精準、手臂姿勢要協調，靠著持之以恆的運動練臂力和腰力。

本月十三日在台北松山文創多功能展演廳舉行的台灣總決賽，陳逸棨在室內擲出三十八．七公尺，獲得飛行距離最遠的個人冠軍。他說，從沒想過可以靠著小時候就愛玩的童玩摺紙飛機出國比賽。

指導老師張傳旺說，比賽只給兩張A4大小紙張，限時摺成紙飛機，折壞了不重來，想要臨場表現不失常，練習功要扎得深才行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/