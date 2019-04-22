〈中部〉重現清代廟體 子朴保安宮將整修

2019-04-22

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市下灰磘四甲保安宮已有一百四十餘年歷史，廟體結構少有變動，廟內一對站姿虎爺並不多見，朴子各界近年文化保存意識提升，廟方決向縣府申請「私有老建築保存再生計畫」補助進行整修，預定將廟牆後來補上的抿石子、水泥等拆除，重現清代斗砌磚牆，讓民眾更瞭解老廟宇的文史。

一對站姿虎爺罕見

朴子日新文化協會理事長陳俊哲說，下灰磘四甲保安宮位於朴子市中正路老街，經考證日治時期資料及訪談，保安宮是由朴子四甲街下灰窯居民共同奉祀，供奉「朱、林、金」三位王爺，內有信徒於清光緒戊子年（公元一八八八年）所贈的匾額，上刻「神光顯耀」，而嘉義廳寺廟取調書記載還有光緒甲申年的案桌。

陳俊哲表示，保安宮內彩繪是彩繪師陳長庚以手指按捺顏料所繪成，特別的是，保安宮有一對大型站姿虎爺，廟體磚牆是清代的斗砌磚牆，以石灰做黏著劑。

保安宮主委陳俊生等人計畫整修，將過去添加的建材在不影響結構安全下拆除，讓清代廟體重現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/