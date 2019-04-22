〈中部〉「朝天宮迎媽祖」明登場 22點後禁煙火

2019-04-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港年度盛事「朝天宮迎媽祖」明天登場，每年遶境隊伍都長達數公里，其中又以犁炮、真人藝閣最有看頭；配合遶境活動，位在市中心的南陽國小明天下午停課，北港鎮公所邀集相關單位開會強調，晚上十點至隔天早上六點，不得施放升空類煙火及爆竹。

「朝天宮迎媽祖」活動已有三百多年，雲林縣府二○○八年登錄為重要民俗，二○一一年文化部指定為國家重要民俗，曾姓民眾指出，北港迎媽祖比過年還熱鬧，藝閣五彩繽紛、鞭炮聲不絕於耳，愈夜愈熱鬧。

不同於其他遶境，朝天宮迎媽祖的真人藝閣花車，由小朋友扮演各種神話、民間故事角色，坐在藝閣車上，沿途分撒平安糖，讓遊客「吃平安」，北港朝天宮指出，今年藝閣花車約有四十輛，每一輛都很有看頭。

除了藝閣，還有一個特色就是犁炮，整座神轎陷入一陣火光炮聲中，北港犁炮與鹽水蜂炮、台東炸寒單並稱台灣三大炮。

此外，北港鎮公所上週邀集朝天宮、北港分局、北港消防分隊等單位人員召開朝天宮迎媽祖注意事項，呼籲民眾減少施放鞭炮、煙火，施放時要注意安全，且晚上十點至隔天早上六點禁止施放高空煙火。

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