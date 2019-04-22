〈中部〉4年未辦 嘉市國小教甄下學年開缺25人

2019-04-22

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕受少子化衝擊，嘉義市國小正式教師甄選已經四年未辦理，市府為因應一○八學年度小一班級學生數從現行廿九人調降為廿七人，教師開缺廿五人；市立（含國小附幼）公幼也因逐年增班，人力需求增加，一○八學年度正式教師一口氣招考廿三人，預定六月底辦理筆試。

因應小一每班降為27人

嘉市府教育處副處長林喜信說，市府最近一次辦理國小正式教師甄試是在一○三學年度，開缺卅三人，市長黃敏惠回任後，決自一○八學年度起，小一班級人數從廿九人降為廿七人，並推動雙語教學，國小英語課程從三年級向下延伸至一年級，低年級課程著重在聽、說，採主題性教學為主，加上新課綱將上路、降低教師員額控留比率等因素，將增聘正式教師廿五人因應。

林喜信表示，市立（含國小附幼）公幼最近一次辦理正式教師甄試是在一○六學年度，當年共錄取十一人，一○七學年度未辦理，一○八學年度市立（含國小附幼）公幼合計增加十班，增收新生二百四十四人，正式教師將招考廿三人，是近年來開缺最多的一次。

公幼增10班 招考23師

教育處課程發展科長林淑華說，一○八學年度國小正式教師甄選，將招考普通類、英語類、特教身心障礙類、體育類共廿五人；一○八學年度國中正式教師甄選則停辦，已經五年未辦理。

嘉縣也招考教師 6月底筆試

嘉義縣則有三年未招考國中、國小正式教師，縣府教育處副處長李美華表示，一○八學年度預計招考國小一般地區英語教師十人、偏遠地區教師廿人、專聘教師廿人及國小附幼教師十人，預定六月底筆試。

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