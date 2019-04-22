〈中部〉狂風吹倒反光錐 竟是用黏的

2019-04-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六市與林內鄉交界一處農路的一整排反光圓錐倒了好幾根，疑為前日狂風吹倒；農民發現，圓錐底座沒有上螺絲，而是用膠黏貼，質疑工法；由於昨天是休假日，發包權責單位尚未釐清，林內鄉公所與斗六市公所一致表示，將盡快查明施工單位，設法修復設施。

農曆年前施做 只上膠沒有鎖螺絲

爆料公社有人爆料，「斗六與林內交界的一條農路，剛設的反光圓錐倒了快一半，錐底座不是該鎖螺絲嗎？為何用膠黏？」斗六分局重興派出所所長陳勝雄與林內烏麻村長昨天一早就到現埸，將倒下反光圓錐移置路旁，共有六根。

反光圓錐旁稻田主人呂姓農民表示，反光圓錐是於農曆過年前施做完成，其中幾根圓椎在前天下午狂風過後被發現倒在路旁；曾姓農民說，一般反光圓錐底座有四個螺絲孔，只要鎖上螺絲，整座反光圓錐就很牢靠，如果施工仔細一點，還會再上膠，但只上膠沒鎖螺絲的很少見。

斗六、林內交界 誰發包尚未釐清

林內鄉長張維崢表示，施工地點的地下管線管理權是林內鄉，但地上物管理權是斗六，是所謂的三不管地帶，他認為這個工程沒有落實工程品質監督機制，而初步調查，工程不是林內公所發包，但不論是哪個單位發包，後續工程品質仍要好好追蹤，把設施維護好。

斗六市公所則說，不確定工程是否是斗六公所發包，但設施損壞，公部門就應該趕快修復。

斗六市公所一名官員指出，在有些硬度高、容易碎的材質上，例如地磚，是不適合打洞鎖螺絲的，反光圓錐用黏膠取代鎖螺絲是否合適，必需由專業判斷，但如果用膠黏的圓錐真的是被風吹倒，很明顯該施工地點不適合使用黏膠。

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