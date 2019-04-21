〈南部〉媽祖生逢聖祖進香 台南市歸廟潁川家廟很熱鬧

2019-04-21

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕列入歷史建築的歸仁區潁川家廟，昨舉行主祀媽祖的誕辰慶典，並進行傳統的「添丁擔水餅」習俗，只是受少子化影響，今年生男孩的僅有三戶。

慶典現場也一併展開市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」的進香活動，來自離島澎湖、金門，甚至中國廈門的陳氏宗親，暌違兩百年再度於當地同聚，氣氛熱烈。

社團法人台南市歸仁大學潁川陳氏宗親會總幹事陳育成表示，位於大廟里的潁川家廟，供奉天上聖母與忠順聖王，始建迄今滿兩百年，清朝乾隆期間重修族譜中記載，先祖原居的澎湖、金門水頭，還有當時扮演進口商角色的廈門宗親等，都組團前來同慶。

潁川家廟每逢農曆三月廿三日前，都依例舉辦「天上聖母與忠順聖王聖誕慶典」活動，媽祖生添丁擔水餅已是傳統習俗，目前列冊的「福份」（指可參與擔水餅的人）有三百戶，不過，受少子化影響，近六年來擔水餅戶都是個位數，隨著老一輩凋零，未來「福份」恐將逐漸減少。

歷史超過一百五十年的「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」活動，輪值的庄頭「歸仁紅瓦厝」，昨也到潁川家廟進香，並進行紮營儀式，將依傳統習慣，以擲筊方式選出爐主，爐主將負責當年度的家廟祭祀活動。

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