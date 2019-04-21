〈南部〉台南市千人安平淨灘 清出2.6噸垃圾

2019-04-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應地球日，台南市環保局昨在安平觀夕平台舉辦淨灘活動，邀請民間社團、企業團體、社區環保志（義）工及宗教志工近一千五百人，一起撿沙灘垃圾，共清出二．六公噸垃圾。

據環保局統計，竹木一．八公噸占最大宗，可回收廢棄物總重○．八公噸；其中廢玻璃瓶三百廿公斤，塑膠類垃圾六十公斤，回收容器三百五十公斤。

環保局長林淵淙表示，從撿拾的垃圾來看，一次性塑膠袋、塑膠瓶罐仍是污染海洋的危機，希望參與淨灘的民眾把行動經驗告訴親朋好友，號召大家一起「減塑」愛地球。

環保局指出，南市海岸線長約六十二公里，目前已有廿六個團體認養，長度達十．八公里，希望有更多單位、團體加入認養行列，發揮民間力量，維護台南海岸整潔。

另外，安平區西門實驗小學昨舉辦「綠色精神號」揚帆前進活動，環保局結合教育局及學校，配合今年地球日「與野共生」主題，宣導大家守護生物多樣性，與自然萬物和諧共處。

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