〈南部〉台南市梅嶺賞螢季登場 雨後大爆發

2019-04-21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由市府觀光旅遊局主辦的「二○一九楠西梅嶺賞螢季」，昨傍晚正式起跑，原本偏乾的棲息地，因連日來降雨，環境濕潤，利於火金姑生態，數量大爆發，活動開幕正是時候，湧入上千人欣賞夜光精靈成群飛舞之美。

連日降雨 棲地變濕潤 有利火金姑生態

開幕典禮在伍龍殿旁舉行，昨晨山區雖有下雨，但傍晚時天公作美，吸引遊客前往。為避免人車爭道發生危險，承辦的楠西區公所於現場實施交通管制維持秩序，親子們步行上山，安全賞螢。

市長黃偉哲致詞表示，火金姑是重要的生態觀察指標，為大自然最好的教育課程，感謝當地農民都能減少用藥，協助復育；他還笑稱，關聖帝君有降旨，要辦好賞螢季活動。

黃偉哲：改善交通 歡迎大家來賞螢

黃偉哲強調會努力推動山區的建設，改善交通與停車等問題，平衡城鄉落差，歡迎全國民眾一起來梅嶺賞螢。

梅嶺賞螢季邁入第十四年，沿全長兩公里半的伍龍步道而上，火金姑在海拔約八百五十米的「出水仔」開始群聚出現，一直延伸到頂端的茶園，大發生時數以萬計，相當迷人。

昨開幕也邀請榮獲三次全國拉花冠軍的鹿陶洋江家古厝行動城堡咖啡館店長梁其盛現場表演，他以應景的螢火蟲與梅花等圖案，贏得觀眾熱烈掌聲。

賞螢活動至5月5日 並推農夫市集

楠西區長李燿州指出，今年賞螢季將持續到下月五日，為期十七天，並配合推出農夫市集與農事體驗；而降雨後潮濕的杉林環境，更適合火金姑生態，值得推薦。

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