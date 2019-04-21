〈南部〉營建署協助 全國首座污水暨生質能源廠有譜

2019-04-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座污水暨生質能源廠有譜！營建署攜手市府催生全國首座污水處理暨生質能源廠，利用現有污水廠消化槽，將廚餘破碎濾液發酵熟化，能源轉換成沼液，但與污水混雜處理，需符合放流水排放標準，今年將先行試辦模廠試驗，經評估若符合經濟效益，將進一步擴大規模，最快明年可以動工。

去化廚餘 最快明年可動工

政府防堵非洲豬瘟，廚餘去化成為重點，高雄每日廚餘量四百五十噸，環保局有意興建生質能源廠，考量所需經費達三億元，市府受限財政困難，只能爭取中央補助，雖有業者表達投資意願，但建廠費時工程浩大。

利用現有污水廠消化槽試驗

行政院近來指示營建署協助地方廚餘去化，將與市府水利局攜手合作，先行辦理廚餘漿化液實廠驗證計畫，高市有六座污水處理廠，將由營建署爭取經費，水利局配合提供廠區，先行試辦模廠試驗，為污水處理暨生質能源廠做準備。

今年將先試辦模廠試驗

環保局表示，廚餘去化歷經破碎、漿化、厭氧消化、脫水等程序，將選出一處資源回收廠，進行廚餘破碎、瀝乾濾液等前置處理作業，再交由水利局厭氧消化等處理，產出沼渣與污泥混雜物，經試驗確認成分進行再利用，提供民眾做為肥料或再生建材等。

水利局指出，廚餘濾液含有高濃度的生物、化學需氧量，與污水作業產出水質差很大，兩者混雜處理備受考驗，又需符合放流水排放標準，今年將邀請專家、學者共同參與模廠試驗，發揮整體最大效益，成為全國示範指標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/