〈台北都會〉《北市立委第七、八選區》國民黨初選 費鴻泰、賴士葆勝出

2019-04-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市黨部昨公布第一階段立委初選結果，爭取連任的第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰以五十九．九六五％支持度勝出、第八選區（文山、南中正）立委賴士葆獲六十七．五六％支持度出線，分別擊敗對手北市議員王鴻薇（四十．○三五％）、徐弘庭（卅二．四四五％）。

市黨部主委黃呂錦茹表示，台北市區域立委應選八席，已完成提名第三選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安，第四選區（內湖、南港）現任立委李彥秀爭取連任，費鴻泰、賴士葆將提中常會後正式提名，台北市區域立委已過半確認人選。

市黨部指出，第二梯次的第六選區（大安區）已完成領表登記，登記人選包括介文汲、林奕華、王欣儀，將於五月五日至七日辦理全民調，初選結果訂於八日公布。第三梯次為第二選區（大同、士林區社子里等卅八個里）、第五選區（萬華區、中正區廈安里等廿一個里），將於四月廿二日至廿四日開放領表登記。

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