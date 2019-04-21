〈台北都會〉師大商圈餐廳有條件放寬 商家贊同里長反對

2019-04-21

〔記者林家宇／台北報導〕師大商圈歷經居民抗爭、餐廳關門，商圈逐漸沒落，針對台北市都市發展局提出的有條件放寬方案，夜市民眾與商家對此均樂觀其成，但當地里長表示，堅決反對擴大商業行為。房仲業者則認為，五十％街廓住戶同意的門檻不易達成，商家回流不易。

記者昨實際走訪師大商圈，餐廳已經很少，多數進駐的是服飾、美甲業者，師大學生受訪表示，如果可以多一點餐廳也很好；當地店家也認為，更多商家進駐可帶來聚集經濟效應，對此樂觀其成。

但被劃定為主要變更區域的古風里里長孔憲娟表示，她完全不知道都發局所提出的內容，在聽聞擬放寬五米道路商用限制後，堅決表示反對。她說，現有師大路、師大路一○五巷、泰順街六十巷等超過八米的道路已在做商業使用，不解為何還要再放寬五米道路，社區居民要的是安寧、鬧中取靜，反問︰「你會希望家裡樓下是個夜市嗎？」不排除召開里民大會討論。

房仲業︰50％街廓住戶同意 難達標

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，師大商圈當年的沒落，是住戶及店家因安寧與其他因素造成關係緊張，沒有根本解決的話，更改規定也無濟於事，以目前北市商業活動集中大型化的狀態，想要回到從前並不容易，應取得五十％街廓住戶同意，恐也很難達標，要因此促進更多商業發展，恐也不易。

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