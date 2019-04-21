〈台北都會〉《新北》碧潭水舞秀好夢幻 把握4月底前

2019-04-21

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕演出到四月三十日止的「碧潭水舞秀」已近尾聲，將於廿二日推出兩首新曲目做為壓軸，民眾可把握機會，感受水舞繽紛的感官盛宴，錯過要等明年，也可以到碧潭西岸的和美山步道賞螢，夏夜「螢」光閃閃樂趣無窮。

觀光旅遊局專門委員陳靜芳表示，二十二日起推出最後一波的兩首曲目，一首是結合「Uptown Funk」及「what makes you beautiful」的西洋流行樂，在「POP」中帶有「Funk」音樂的節奏編織，另一首是傳唱不輟的台語老歌「淡水暮色」，詞境優美旋律動人，由歌手A-Lin演唱的「一想到你呀+老人飲酒歌」，及動畫大師宮崎駿「龍貓」主題曲，展演到今天為止。

可順道和美山賞螢

陳靜芳說，碧潭風景區景觀優美，自然資源豐富，四月中旬起，位西岸的和美山有螢火蟲飛舞，即日起由台灣自然科技學會免費導覽賞螢，民眾可透過電子郵件（nt.tw@hotmail.com）報名。

迎接賞螢季節，農業局整理全市五十八處賞螢地點，提供「新北賞螢全攻略」，也結合土城、三峽、烏來及坪林等公所辦理賞螢活動，活動訊息可到農業局網頁查詢；另外，在新店區銀河社區、平溪區紫東社區、貢寮區龍崗社區、文山農場、華梵大學及雲仙樂園也有賞螢導覽。

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