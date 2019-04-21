〈北部〉錄取122組 宜蘭街頭藝人授證

2019-04-21

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今年街頭藝人審查，共錄取一二二組團體與個人，錄取率達六十五％，昨在宜蘭縣文化局舉行授證典禮。局長宋隆全說，宜縣街頭藝人已累計四六○組，縣府期待更多街頭藝人投入，提高公共空間與街頭藝術文化的豐富度。

宜縣今年有一八八組報考街頭藝人，有一二二組獲得錄取；表演藝術類展演，有逗趣小丑、火舞藝術、特殊少見的水流星、立方體特技雜耍；視覺藝術類有擬真人像速寫；創意工藝類有植物工藝品、彩繪石頭魚等，宜縣街頭藝人開辦十二年，已累計四百六十組。

「自娛也能娛人」，報考街頭藝人的六十歲嚴建國，是海軍上校退役，十年前曾到台中擔任教官，台中后里是薩克斯風重要產地，他因此接觸到薩克斯風，開始自己摸索，無師自通，成了最佳消遣。

嚴建國說，他年輕時喜歡彈吉他，陶醉在民歌年代，很多歌都在腦海中，現在透過薩克斯風把它演繹出來，很有成就感。

宜蘭警察分局中山派出所副所長退休的張志鋒，也以薩克斯風報考街頭藝人；他說，高中曾經學過，但當警察後忙於工作，完全生疏了，六年前退休後到社區大學進修，重拾樂器找回昔日感覺，在朋友鼓勵下，報考街頭藝人分享音樂。

宜縣文化局指出，目前提供給街頭藝人表演的公共空間共有四十三處，包括梅花湖、宜蘭市幸福轉運站、宜蘭美術館南門角等，讓表演藝術不再僅限於舞台或劇場，讓大街小巷都有美術與藝術的感動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/