〈北部〉賴清德當宜市代言 促「三個全面」推觀光

2019-04-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前行政院長賴清德昨到宜蘭市丟丟銅廣場，為宜蘭市文化觀光代言。賴清德說，推動台灣觀光要有三個全面，第一全面推動歷史人文、宗教信仰等觀光元素，第二中央、地方與產官學要全面合作，第三是觀光價值面的全面合作，例如景點維護、觀光服務品質提升，做好行銷打出觀光品牌。

觀光局啟動二○一九台灣漫遊年，聯合縣市政府推出台灣四十經典小鎮系列活動，發表「台灣靚點漫遊護照」，宜蘭市脫穎而出，入選經典小鎮之一。

宜蘭市公所昨邀請賴清德見證觀光建設成果，並為宜市文化觀光代言；賴清德說，宜蘭市能夠入選經典小鎮，不只是對歷史文化的用心，美食饗宴、宗教信仰與建築美學等觀光元素，也全部囊括進去，獲獎實至名歸。

賴清德指出，觀光產業是無煙囪工業，是推動經濟發展重要產業之一，台灣有很好的條件，身為福爾摩沙美麗之島，人文方面更勝別人一籌，應全力推動觀光。

賴清德提出台灣推動觀光要有三個全面，第一要把歷史人文、地理風景、宗教信仰及建築美學等，各種牽涉到觀光的元素，予以全面發展推動；第二是中央、地方與產官學全面合作，第三是觀光價值面的全面合作，例如景點維護、觀光服務品質提升，做好行銷打出觀光品牌，三個全面能夠推動起來，台灣觀光產業一定能全面提升。

宜蘭市長江聰淵說，很高興賴院長到宜蘭市進行觀光代言，市內的台灣故事館也是賴院長任內補助才能完成，真的非常感謝，他邀請全國民眾踴躍到宜蘭市，享受舊城美好風光。

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