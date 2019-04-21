〈北部〉花蓮酒駕罰款未繳近億 最大戶違規14次

2019-04-21

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣逾一千二百名酒駕民眾，積欠近億元罰款，法務部行政執行署花蓮分署近日將強制執行查封財產，其中最大戶竟高達十四次酒駕、積欠四十一萬元罰款，其中八件依公共危險罪移送地檢署偵辦，總計服刑一年二個月，另外六次未達公共危險罪，或拒絕酒測，花蓮監理站總計裁罰達四十四餘萬元，根本就是罰不怕。

近日將強制執行查封財產

行政執行署花蓮分署表示，積欠罰鍰並未包含移送地檢署偵辦者或是法院的處分金，主要都是酒測值低於0.25mg/l者，或是檢察官緩起訴金額低於監理站罰款，需要補足的金額，花蓮地區被催討的計一千零七十二人。

罰不怕 還欠41萬元罰款

花蓮分署表示，花蓮縣積欠罰鍰的最大戶為林姓民眾，共有十四次酒駕紀錄，總計積欠四十四萬餘元罰款，花蓮監理站送執行署強制催討，執行官日前已查扣到二萬六千多元的保險費，目前還欠四十一萬元。

花蓮分署深入追查發現，林男是低收入戶，又有肝病、心臟病和高血壓，平常以打零工為生，雖然曾提出償還計畫，但最後還是繳不出錢，近日內將清查名下不動產，並前往查封。

花蓮分署還查出有一男子因酒駕積欠八萬元，前幾年在執行官督促下，因名下無財產，後來由妻子擔保才獲准分期支付，但繳幾期後就中斷，近期為了落實「酒駕零容忍」政策，已前往查封妻子的機車，希望達到嚇阻效果。

法扶志工︰加重罰款 問題沒解決

但有法扶志工透露，酒駕加重罰款後，花蓮地區的弱勢群族變得更弱勢，酒駕問題並沒有明顯解決，被罰者逾半都是基層勞工和農民，且交通工具以機車居多，造成的危害遠不及汽車，卻受到相同的處分，私下也抱怨連連。

花蓮分署說，花蓮地區因大眾運輸不便，離開市區計程車也不多，但花蓮分署對於酒駕案件仍將強力執行，如因經濟困難無法一次繳納者，可檢具相關資料向花蓮分署提出分期申請。

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