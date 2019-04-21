〈北部〉竹市社區巡迴健檢 即起上路

2019-04-21

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市衛生局結合五大醫院，即日起至十月的假日，辦理十二場次社區巡迴健康篩檢，提供癌症和肝、腎功能、三高等五大健康篩檢，預計有三千人受惠。

首場健康篩檢昨天在香山衛生所舉辦，副市長沈慧虹說，感謝台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院 醫護人員犧牲假日到社區，為平時忙碌的民眾提供健康篩檢服務。

新竹市衛生局長吳昭軍說，參加健檢活動，可及早發現問題，把握治療時間。衛生局自一○四年起在社區進行整合性篩檢，已服務一萬兩千一百七十一人，其中檢查異常轉介就醫五千五百八十五人，三高等代謝症候群佔五十％以上。

吳昭軍說，三十％至五十％的癌症是可避免的，菸、酒、檳榔、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動、致癌性病毒感染（如B、C型肝炎、HPV病毒等）都是致癌危險因子。

目前市府免費提供具效益的四癌篩檢，包括大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，據研究指出，能有效降低死亡率。

吳昭軍說，衛生局還舉辦抽獎活動，凡設籍或現住於新竹市，十一月十五日前持健保卡至醫療院所完成「四大癌症篩檢」及「成人健檢」，就可參加抽獎，最大獎一萬元禮券。

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