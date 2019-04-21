〈北部〉公館獎勵客語認證 大湖、苗市、三義跟進

2019-04-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是客家大縣，但也面臨母語流失窘境，公館鄉公所率先於去年發獎金鼓勵學生參與客語認證，大湖鄉、苗栗市、三義鄉等三公所，於今年跟進，希望提高誘因，讓客語往下扎根，但希望家中長輩能多與孩子講客語，永續文化命脈。

公館鄉公所於去年起，針對鄉內凡幼兒園以上學生通過客語認證，每人五百元，還補助社區辦理客語研習相關課程與活動。大湖鄉公所於去年底臨時會，也提案代表會通過辦法，於今年元旦起，鄉內學生通過中高級認證合格發二千元，中級一千元，初級客家傘禮品。

苗栗市公所於去年底市務會議通過「推動客語發展獎補助作業要點」，市內國中小學生初級合格五百元、中級一千元、中高級一千五百元。

另，苗栗市公所針對機關、學校、幼兒園舉辦「沈浸式母語日」，全程客語使用達五成以上，獎金最高二萬元；學校、社區開辦客語認證課程，每班補助最高一萬元；參加認證卅人以上的學校、社區成績優良，可獲三千到一萬元獎金；參加公所開設課程且通過認證者，補助報名費二百五十元。

三義鄉公所也於四月一日施行客語能力認證獎勵要點，鄉內學生通過客語認證，初級發給獎勵金一千元、中級二千元、中高級三千元。

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