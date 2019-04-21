〈北部〉全中運開幕 桃園拚奪50金

2019-04-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全國中等學校運動大會（全中運）昨起至廿五日在高雄市登場，桃園市總共派出一四七八位國、高中隊職員及菁英選手參加，市府教育局表示，去年桃園市獲得四十六金、五十三銀、七十銅，排名全國第四，今年於賽前一個月進行密集奪金訓練，設定奪牌目標為五十金、六十銀、六十五銅，朝全國前三邁進。

教育局表示，有些比賽於十九日提前舉行，桃園市以九金、五銀、十銅，暫居全國第三，其中，就讀楊光國中八年級的潘奎安，去年參加台中全中運榮獲國男組跆拳道對打五十九公斤級金牌，今年獲選世界中學跆拳道錦標賽中華代表隊國手，將於六月前往匈牙利參賽，而他在三月參加全國原住民族運動會，榮獲青少年男子組對打四十八公斤級金牌，前天的比賽他也不負眾望，為桃園市拿下國男組跆拳道對打四十八公斤級金牌。

教育局表示，昨天下午在高雄市現代化綜合體育館舉辦的開幕典禮，由教育局長高安邦代表市長鄭文燦率領六十位團員繞場致意；此外，為了鼓勵選手替桃園市爭取佳績，凡在全中運獲得前六名及前三名的選手及教練，每人將發給績優獎勵金，而獲得前三名的選手，每月再補助四千至一萬二千元不等的培訓補助金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/