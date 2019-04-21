〈北部〉龍岡米干節「長街宴」饗客 燃火把狂歡

2019-04-21

〔記者許倬勛／中壢報導〕「龍岡米干節」繼上週舉辦泰式風情潑水節後，重頭戲雲南火把節昨、今兩天在龍岡大操場火熱登場，昨天「長街宴」擺起百公尺長桌，端出逾百道滇緬料理供民眾享用，入夜後男男女女換上色彩斑斕的雲南傳統服飾，手持點燃火把圍繞在篝火旁跳起「祭火神舞」，掀起活動高潮。

市長鄭文燦說，一年一度的火把節，源自中國雲南彝族，重要性如同漢民族的農曆過年，居民高舉火把，代表照天祈年、除穢求吉，也象徵團結齊心，當年異域孤軍撤退來台時，將此習俗帶至龍岡地區，成為桃園特有的新移民文化之一。

昨天晚上六點起，愈來愈多人湧進龍岡大操場，入夜後男男女女穿上鮮豔的雲南傳統服飾、帶著特色樂器，有人持火把、有人圍成圈在篝火旁跳舞唱歌，好不熱鬧。

昨日活動限定的「長街宴」，主辦單位動員當地商家、居民，擺設約一百公尺的長桌，七彩米干、破酥包、豌豆粉、手抓飯等十種雲南少數民族傳統美食一一上桌，現場還有各式小吃攤販，讓民眾自由選擇、大快朵頤。

許姓大學生說，外婆是雲南彝族人，但他從未瞭解彝族的相關節日，昨天首次參加火把節，看到現場被火光染得一片赤紅、大家唱歌跳舞的景象，感覺很神聖，彷彿自己也受到祝福。

今晚仍有火把迎賓

「龍岡米干節」今晚同樣有火把迎賓，下週末還有首度登場的「目腦縱歌狂歡節」，目腦縱歌是祭拜太陽神的千人共舞活動，將邀請遊客與身著雲南少數民族服飾的鄉親共同起舞；活動期間，民眾可從中壢火車站後站搭乘免費接駁車往返會場，約廿分鐘一班次，詳情可至「龍岡米干節」官網查詢。

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