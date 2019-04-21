〈中部〉《台中》北屯非營利幼兒園動工 明年招生

2019-04-21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區最大間的公共化幼兒園昨天動土，緊鄰興建中的廍子國小，文中小七用地新建非營利幼兒園，預計明年八月開學，可招生二七二人，為北屯公共教育不足的問題稍解燃眉之急。

北屯區有二十八萬人、全市最多，加上重劃區移入人口多，年輕家庭最多，六歲以下幼兒達二萬人，其中二至六歲就有一．五萬人，但公幼僅九所加上兩間非營利幼兒園，可容納八百多人，公共化幼兒園需求很大。

教育局副局長方炳坤表示，北屯區的國小多數有設置公托，為了能一次大量增加幼兒托育人數，投入超過九千萬元，興建占地千坪非營利幼兒園，預定開設十班，明年就能招生二七二人。

公幼不足 地方爭取5年多

廍子里長董銘成說，當地幼兒報名公幼擠破頭、很難抽到，只能跨區就學或是讀私幼，地方爭取公幼超過五年，終於等到了；水景里長何明坤建議，隨著廍子國小明年招生，也盼學區能重新調整，讓孩子就近入學。

台中市現公、私幼比約三：七，目標是達到四：六，目前全市有二百四十一家公幼和十一所非營利幼兒園，容納近一萬九千人，未來四年將優先在公共化教保服務據點數未達四成區域，盤點學校餘裕空間、公幼午休教室、公有公共設施閒置空間，希望增至廿五所非營利幼兒園，增加公幼一百八十班。

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