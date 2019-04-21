〈中部〉《台中》盧刪參與式預算 議員批開民主倒車

2019-04-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕開民主倒車！前市長林佳龍推動的參與式預算，在八個行政區落實，並有多項提案成功推行。盧秀燕市府第一次追加減預算，卻將三百萬元經費刪除，市議員江肇國、張家銨皆痛批，拒絕人民參與，盧違背民主潮流，害怕接受檢驗。

林佳龍率全國之先推動

落實直接民主，林佳龍擔任市長之初，即學習美國紐約、芝加哥、法國巴黎等城市的經驗，率全國之先推動「參與式預算」，鼓勵市民透過共同討論、提案及票選，參與政府部分公共預算支出的決定，中區、豐原、清水、大里、東勢、南區、東區及大雅均已成功推動。

市民參與踴躍 不幸腰斬

江肇國指出，這項計畫市民參與踴躍，成果也非常耀眼，例如中區台中火車站公車站牌資訊改善計畫、中山路二五七巷─百年人文巷道風華再現；這種人民直接參與政策及執行的做法，已在青年族群與民間團體引起廣泛回響及討論，沒想到盧秀燕卻全面喊停。

民主潮流 僅台中市收手

江肇國說，目前六都皆全力推動參與式預算，台北組成「產官學聯盟」，桃園累積編列九千五百萬元經費、去年獲歐盟國際參與式民主觀察組織「公民參與最佳實踐獎」，高雄去年結合青年事務委員會、將青年議題及公民參與的概念結合，新北及台南也都在既有的基礎上擴大辦理規模。參與式預算在台灣方興未艾，也是民主潮流，江肇國批盧此舉是開民主倒車，也讓台中落於六都之後。

張家銨則表示，之前盧市府已廢止青年議會，阻斷青年發聲的機會，如今再取消參與式預算計畫，等於再度關上一個市民直接參與的管道。她痛批盧市長口口聲聲說要開放政治，實際上根本是騙局一場。

市府：排擠各機關經費

市府民政局指出，過去推動參與式預算的狀況，由於後續提案需由各相關局處執行，卻無固定預算來源，均由各局處預算勻支，排擠各機關既有業務經費，反而影響基本的公共服務品質。

民政局強調，本計畫雖辦理預算追減，但未來市府會請各局處執行既有業務時，研議納入公民參與的適切性及可能性，讓施政更加貼近人民需求；民眾可以經由審議式民主的方式，參與政府決策，進而影響預算編列，也符合參與式預算的精神。

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