〈中部〉防琉璃蟻擾 集集推餌劑懶人包

2019-04-21

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年侵擾南投山區鄉鎮的疣胸琉璃蟻，近期又開始蠢動，每年只要到了七、八月，琉璃蟻就會長出翅膀「婚飛」交配，進入民宅干擾民眾生活，南投縣政府今年在防治小黑蚊的經費上，開放各公所也能用來防治琉璃蟻，集集鎮公所還首推餌劑「懶人包」，只要加入清水就能使用，上月準備二千包，已送出近一千五百包，足見搶手程度。

集集鎮公所表示，每年三至六月是琉璃蟻防治黃金期，到七、八月婚飛時期，琉璃蟻就不吃餌劑了，為提升防治誘因與效果，鼓勵民眾響應，才推出餌劑「懶人包」，將硼砂、糖、水，以一：十：四十的比例調配，民眾領取餌劑只要加溫水調勻就能使用，放在戶外螞蟻行經路徑，讓工蟻將毒餌帶回，待蟻后吃下後，就能抑制螞蟻繁衍，減少蟻害侵擾。

集集鎮長陳紀衡說，餌劑效果無法立竿見影，需持續一段時間才會逐漸出現成效，呼籲民眾若餌劑用罄，一定要繼續補充，尤其提醒民眾，不能與殺蟲劑一起使用，否則會把工蟻殺死，就無法將毒餌帶回巢穴，大大減低防治成效。

公所說，四月將針對公園、行道樹等公共區域進行噴藥，防止琉璃蟻對民眾的干擾，惟居家環境仍以餌劑防治為宜，才能從源頭減少螞蟻族群數量。

縣府農業處說，過去每年都提供經費讓各地公所防治小黑蚊，今年開放小飛蟻防治項目，並透過縣府追加荔枝椿象防治費用，提高經費讓各公所針對轄內重要蟲害進行防治，盼全縣動起來，解決「蟲蟲危機」。

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