〈中部〉公民團體座談 促嘉市議會議事透明化

2019-04-21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕公民監督國會聯盟推動2020年起全國議會轉播、議事透明化，嘉義市桃山人文館響應，昨日辦「嘉義市需要怎樣的議會」座談會，多位議員與談。無黨聯盟總召戴寧認同大會應轉播、設備還要提升，不過審議預算或議案，每位議員代表其選民期待，仍需空間協商，這不能與黑箱劃上等號；國民黨議員鄭光宏說，討論議案應採表決制，不過議會「傳統」採共識決，要改變需要時間。

座談會昨在市議會舉行，民進黨議員王美惠、無黨籍凌子楚、國民黨議員陳家平，也與會分享從政經驗及對議會的期待。凌子楚說，他用臉書直播介紹市府各局處業務權責，善用通訊軟體LINE作為民眾、政府間溝通工具。

鄭光宏表示，市議會1993年起，就與地方電視台合作將大會全程轉播，今年6月起進行內部整修、更新轉播設備，他已提議建置表決系統，無論記名或不記名，更能展現每位議員對議案的態度，促使開會更有效率。

桃山人文館長林瑞霞說，議會監督市政時應以法治為主，與官員互相尊重，公民團體也會提高知識力，透過臉書直播等，凸顯議員的好表現。

公督盟執行長張宏林表示，議事討論過程攸關大眾利益，「議事透明化」除大會轉播，也包括書面或影音的會議資料、正式協商後贊同與反對的議員名單等，會議紀錄最慢應在半年內公布。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/