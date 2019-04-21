〈中部〉魍港媽祖列重要古物 嘉縣長授證

2019-04-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣布袋鎮好美里太聖宮魍港媽祖神像，經X光掃描、XRF材質與漆層等科學檢測，證實為明末清初時期所雕刻，獲文化部指定為重要古物，昨天舉行授證典禮，由縣長翁章梁主持，並將媽祖神尊恭請至廟前廣場，供信徒膜拜、拍照及共同慶賀。

前年提送 專家確認神像明末清初所刻

太聖宮魍港媽祖神像早在二十幾年前，就有文史人士考證為明朝年間雕刻，但始終缺乏明確證明，經文化部委託逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯率領團隊，從歷史、藝術與科學層面進行分析，確認神像為明末清初工藝，材質由紅豆杉更正為樟木，證明其稀少性與珍貴性，也彰顯好美里悠久開發歷史。

翁章梁說，魍港媽祖神像在二○一五年通過指定為嘉縣一般古物，前年提送文化部經多次現勘與會議，終於在今年元月二十九日由文化部指定為重要古物。李建緯強調，魍港媽祖雖然不見得是台灣歷史最悠久的媽祖神像，但連續接受民間香火近四百年，時間相當久遠。

助設路燈 前交通部長林陵三到場祝賀

前交通部長林陵三與魍港媽祖之間有段感應故事，昨日他也到場祝賀。據了解，林陵三於十三年前某次訪視彰化縣二水鄉，遇到一位法師對他說「媽祖稱魍港欠光明，請部長幫忙」，他一頭霧水，但想說寧可信其有，卻查不到魍港相關資訊，請隨扈透過「八號分機」（警政署刑事警察局犯罪偵防指揮中心通報系統，因分機編號在第八而得稱），才查出嘉縣布袋鎮好美里在荷蘭、明鄭時代稱為魍港。

林陵三後來專程到此地了解是怎樣「欠光明」，廟方告知，應該是指好美里唯一聯外道路嘉一六三鄉道兩旁都是魚塭，發生多起夜間連人帶車衝進魚塭事故，他遂協助地方架設路燈與護欄解決問題，從此也成了太聖宮信徒。

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