〈中部〉嘉市中山路人行道 月底闢314機車格

2019-04-21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義火車站前、中山路等處，機踏車違規停放亂象飽受詬病，市府交通處、市警局推動「機車退出騎樓」並整頓車站、幹道交通秩序，決定在站前中山路從仁愛路口至民生北路口路段的人行道，劃設三百一十四個免費機車停車格供騎士停放，預計本月底完工，再由警方取締開罰違停的機踏車。

淨空站前騎樓 劃停車格免費使用

嘉義火車站前中山路與林森路口附近各人行地下道口外，與中山路上的騎樓、人行道，屢見機踏車違停，阻礙路人通行，且妨礙市容觀瞻，與友善城市格格不入。

交通處停車管理科長盧家慧 說，中山路從仁愛路口到民生北路的南、北側人行道，有機車、自行車騎士將地磚的白色直條圖案，誤以為是停車格而停放車輛，為淨空騎樓專供行人通行，並改善車站周邊、中山路各地下道口外、中山路沿線機踏車違停情形，將在人行道上劃設免費機車停車格，每格寬一公尺、長二公尺，總計三百一十四格，供騎士利用，人行道會留設○‧九公尺寬為行人通道。

開罰違停機車 店家憂佔格亂象

市警察局第一分局第五組組長陳彥瑞表示，如駕駛人未依規定停車、在設有禁止停車標誌及標線處停車，涉及違反道路交通管理處罰條例，可處六百元以上、一千二百元以下罰鍰。

「騎士應將機車停進周遭停車場，人行道不應劃停車格！」蔡姓市民認為，人行道劃設機車停車格，有騎士會佔格，店家的客人無處停車，照樣會違停騎樓，行人還是沒有行走空間；議員戴寧說，嘉義火車站前、中山路是嘉市的門面與交通要道，建議部分路段的機車停車格應收費，避免遭占用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/