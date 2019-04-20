〈南部〉高雄AIP數位家電捲款倒閉 金額逾2．4億

2019-04-20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄ＡＩＰ數位家電驚傳惡性倒閉，老闆黃姓夫妻涉嫌以會員現金價九折，或網路揪團低價搶購，吸引消費者上門，不少人付款後卻未收到貨，才驚覺受騙，有廠商收的支票遭退票，還有人參加投資被騙高達三千六百萬元，粗估超過五百人受騙，詐騙金額總計二億四千萬元以上。

粗估超過五百人受騙

ＡＩＰ數位家電成立近五年，在高雄、屏東擁有四家店面，其中高市三民區有義華店及鼎金後路店，該店主要經銷國內外各大品牌家電、冷氣空調安裝、電腦3C周邊商品銷售，也提供家電專業配送及安裝等服務。

三民二警分局偵查隊長羅裕城表示，受害人報案指業者採會員現金價九折或刷卡九二折，透過實體店面或網購方式交易，不少消費者想賺優惠差價，大量採購家電，想再到網路銷售，有員工參與團購，也成了受害者，還有廠商收到支票遭退票，陸續有超過二十人向警方報案。

有人參與投資被騙3600萬

李先生新家添購全新家電，購買五台冷氣機、冰箱、電視、飲水機共二十多萬元，全部現金付款，一週前就要出貨，沒想到五台冷氣機安裝後，業者卻說其他家電缺貨，等了一週才知道業者捲款落跑了！

據了解，受害者已組成自救會，並找律師向法院提告，受害者群組已有五百多人加入，受騙金額從幾千至數百萬不等，有人參與投資被騙三千六百萬元，粗估受騙金額總計超過二億四千萬元。

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