〈南部〉台東動物收容中心爆量 快來領養浪浪

2019-04-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣動物收容中心貫徹「零撲殺」，收容犬隻面臨爆量危機，台東縣動物防疫所（簡稱動防所）呼籲有飼養犬隻需求的民眾已領養取代購買，領養犬隻可免費辦理寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射。而為降低浪浪數量，動防所也與台灣之心愛護動物協會合作，廿三日前赴各鄉鎮巡迴為犬貓絕育。

動防所宣導絕育、領養

動防所第四課長李彬誠說，以往每年約撲殺超過三千隻浪浪，零撲殺政策實施兩年多，全國各縣市收容中心都爆量，甚至有外縣市民眾想把狗狗送進台東寄養，而台東縣一個月有六、七十件通報救援、追車咬人等案件，如果無法加速民眾認養腳步，收容中心很快就額滿。

台東收容中心大型犬收容量僅六十一隻，目前已有五十多隻。李彬誠指出，法令規定收容量超過六成即可公告暫停收容，但為了有效降低浪浪數量，還是會多宣導犬隻絕育、領養，以加速流通方式、幫助更多犬貓。

23日前巡迴鄉鎮為犬貓絕育

他也提醒民眾，因為動物收容中心已超量，無攻擊性的犬隻將無法主動收容，若民眾通報會追車、追人的浪浪，母狗會先絕育、休養五到七天後，在狗兒胸前裝上木頭棍「行為矯正器」、降低牠們的奔跑活動能力，再原地回置。

李彬誠說明，台東縣約有三萬隻犬隻，其中兩成是浪浪，去年與各社團合作，已幫助四千零六十七隻狗狗結紮，今年會持續推動，廿三日前也與台灣之心愛護動物協會巡迴鄉鎮為犬貓絕育，希望至少讓浪浪數量不要再增加。

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