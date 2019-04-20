〈南部〉《觀察筆記》何以致之

2019-04-20

解放軍坦克在台北街頭的模型照，讓人十分刺眼。

這是中國北京進行的國際模型展覽會其中一組作品，一貫張揚武統的獠牙，台灣人看見了，最先看到製作者領受中共培育的一顆猙獰的心。

這樣的國家和社會氛圍，無時無刻無所不在地想要恐嚇台灣人回歸，若不，就像坦克開進台北城一樣。

不曉得甚麼時候開始，中國像是吃定台灣似的，選舉前文攻武嚇，選後新執政者上台，還是文攻武嚇，國政就是要依照他們的羅盤方位角來行進，不然甚麼地動山搖就來了。

外交上他們何時縮手過？對台飛彈減少過？軍演何時停止過？因為窮凶惡極，所以我們怕？怕打仗怕經濟動亂，怕失去和平，上一代打過慘烈的戰爭，家破人亡，流離逃難，聽過許許多多先祖輩的憂傷，大時代的哀痛，台灣人在意和平，不製造麻煩。

結果換來軟土深掘，引來步步進逼，文攻武嚇又武統團登堂入室，又軍機艦繞台，如入無人之境。

想起「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，抑鬱頓起！（資深記者黃明裕）

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