〈南部〉台東實物銀行 送食物傢俱

2019-04-20

受惠逾兩千人次

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府策辦「台東縣實（食）物銀行」從年初至三月底止，外界愛心滿溢，獲捐品項換算時價逾百萬元，受惠弱勢計有七五八戶次及二二七六人次的個體戶，至於傢俱資源媒合則有卅三戶，已發放一四九件傢俱；縣府社會處長曹劍秋表示，實物銀行自今年度設置二手傢俱媒合平台，接受汰換堪用的傢俱，發放物資不再侷限食品，提供服務更多元。

曹劍秋表示，實物銀行除了提供白米、麵條、調理包等食品及尿布、衛生紙等民生用品外，二手傢俱媒合平台也接受外界捐贈汰換堪用的傢俱資源，供弱勢家庭使用，服務層次更多層。

另社工及社會福利網絡夥伴陪伴弱勢家庭中發現，因為經濟因素讓弱勢民眾基本生活不穩定外，部分民眾如火災戶、逢重大變故等家庭家中缺乏傢俱，生活品質備受影響，透過資源運用照顧弱勢戶的食住，盼能支持弱勢戶穩定生活。

曹劍秋說，非常感謝縣內外熱心公益的民眾及企業商家的支持，捐贈豐富資源，共同關心弱勢民眾，也歡迎更多關心弱勢族群的朋友一同做公益，讓社會更溫暖。相關訊息可連結台東縣實（食）物銀行網站https://foodbank.nttu.edu.tw/。

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