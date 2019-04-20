〈南部〉台東國中技藝競賽 200生較高下

2019-04-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣超過半數國中畢業生選擇往技職方向發展，台東縣國中技藝教育學程技藝競賽昨天開賽，共有兩百多位國中生參加，教育處長林政宏表示，今年比賽包括動力機械、木工、美容美髮等十三個職群，為了讓國中生能有更多元選擇，未來將增設運動防護、物理治療、保母等更符合社會脈動的職群，讓選擇技職教育的學生職涯規劃有更多發展空間。

美髮競賽參加人數最多

今年國中技藝競賽選手人數再增加，其中育仁中學承辦的家政職群美髮競賽參加人數最多，包括寶桑、新生、鹿野等十所國中、四十位選手報名參加，選手必須在限時內完成捲髮、燙髮等操作，只見學生們全神貫注比賽，小心翼翼注意燙髮的角度、髮捲排列等，盡情發揮所學。

未來增運動防護等職群

教育處長林政宏到場鼓勵選手，他也指出，台東縣超過半數國中畢業生往技職體系發展，包括卑南國中、新港國中等九校也開辦技藝教育自辦班，除了傳統職群，未來也希望增設更多選擇，比如台東縣運動選手多，但不是每個人最後都會成為職業球員，但相較之下運動防護、物理治療與所學相關、台東也缺乏相關人才，未來可以增設這樣的技藝教育職群，讓學生有更多試探自我的機會。

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