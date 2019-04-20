〈南部〉枋寮水底寮 又瀰漫雞屎臭味

2019-04-20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉水底寮地區的樂樂等五間養雞場，異味侵擾枋寮居民已久，日前雞屎味再度瀰漫，鄉民反彈直指就是樂樂等五間養雞場導致，枋寮鄉代表會上週三起召開臨時會，會中要求鄉公所應解決養雞場臭味，兌現鄉長陳亞麟選前承諾解決臭味的政見。

養雞場釀空污 抗爭多年

枋寮鄉民曾因縣議員周碧雲於枋寮所經營的樂樂等五間養雞場傳出雞屎臭，數度包圍抗爭，去年地方大選，雞屎惡臭成為鄉長、議員候選人的政見戰場，由於縣政府執法皆未見成效，縣長潘孟安於枋寮鄉得票數也不如預期；雖然選後養雞場議題逐漸冷卻，但本月初再傳雞屎臭味瀰漫水底寮。

鄉代要求鄉長兌現競選承諾

枋寮鄉代會為了空氣品質問題召開三天臨時會，重點都鎖定樂樂養雞場。鄉代林文央時指出，這五間養雞場營運四年，屢帶鄉民反抗無法解決，砲轟鄉公所態度曖昧，至今無法對違法事項直接開罰；鄉代會副主席鄭永章指出，樂樂等五間養雞場設立後臭氣熏天，近期更嚴重，鄉民的生活品質越來越糟，鄉長要解決雞屎臭味的政見仍未見兌現。

鄉代的提案也是五花八門，有人要鄉公所提釋憲，由大法官直接解釋人民居住權利，也有鄉代要求鄉長拜會枋寮在地縣議員，請議員諸公們逼迫縣府展現公權力。

鄉長︰擬依廢清法稽查取締

陳亞麟昨天則透過電話表示，鄉公所非畜牧法及空污法主管機關，針對鄉境內臭味、空氣污染源等，目前已會同縣府環保局協助向環保署爭取空氣品質測站，鄉公所現正研究法規，近期不排除依據廢棄物清理法，將養雞場指定為重點稽查地區，並透過公告、會勘來加強取締。

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