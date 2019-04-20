〈台北都會〉曾赴中國 北市男子確診德國麻疹

2019-04-20

〔記者楊心慧／台北報導〕一名居住在台北市的四十多歲男子，二月底至三月前往中國出差，十一日有出疹症狀，昨確診為德國麻疹，台北市衛生局目前掌握曾與該男接觸者達二五○人，由於該男曾出入公共場所，搭乘捷運淡水線、淡海輕軌，若民眾出現發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等疑似症狀，需聯繫衛生局或健康服務中心安排

就醫。

曾搭乘捷運淡水線、淡海輕軌

德國麻疹經由飛沫或與病人直接接觸傳染，為高傳染性疾病，一般人感染大多症狀輕微，但孕婦在懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，也可能導致胎兒有耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷。

出疹前後7天均具有傳染力

台北市衛生局疾病管制科科長歐佳齡表示，德國麻疹出疹前後七天均具傳染力，該男曾在本月四日搭乘紅樹林—崁頂淡海輕軌、捷運淡水—紅樹林段，並前往美麗新淡海影城；六日，該名男子則到南港展覽館二館、中國信託金融園區。

民眾如有發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

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