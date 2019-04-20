〈台北都會〉新北學校要補助得先籌錢 議員反對

2019-04-20

〔記者何玉華／新北報導〕因應新北市議員建議款補助的變動，市府補助機關學校團體及個人作業要點也配合修正，要求各校辦理活動及校園周邊附屬設施修建維護時，自籌款的比例不得低於申請總經費的二十％，市議會民進黨團總召集人何博文昨天在質詢時，批評市府辦教育竟讓校長「沿門托缽、募款」，要求三天內取消二十％的規定，否則將要求送到議會實質審查。

副市長︰將與主計處再研究

副市長陳純敬表示，將與主計處再研究。教育局長張明文解釋，只要是年度已規劃的內容，九十五％都已編列經費，只有少部分的例外需要自籌款，例如臨時申請購買桌椅等；張明文表示，學校申請經費，只要有關市府重點政策、學生安全與衛生等內容，都會百分之百補助，其他部分優先由校務基金配合支應，若無法自籌經費，會討論是否有必要性、急迫性。

何博文批評說，學校是營利單位嗎？錢從哪裡來？辦教育竟然辦到要行政人員去募款、陪喝酒、陪笑臉，還是要校長沿門托缽、募款？他要求市府刪除學校自籌款的比例；市議員廖宜琨也說，學校不是募款平台，反對要求學校自籌配合款。

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