〈台北都會〉久停欠費車大整頓 新北兩年拖吊260輛

2019-04-20

〔記者何玉華／新北報導〕把路邊停車格當成自家停車場的車主當心了！路邊停車格常見久停甚至報廢的車輛，雨刷上夾滿繳費單，不但欠費也妨礙他人停車，新北市政府交通局在前年修訂「公有停車場管理自治條例」，針對路邊久停欠費的車輛已拖吊二六○輛，今年三月十九日起執行交通整頓，再揪出十二輛久停欠費車並限期移車，否則就拖吊。

超過十天未繳費就拖

交通局停車營運管理科長許芫綺表示，新北市總計約三萬五五○○個路邊收費停車格，部分車主久停車輛占用車位，以報廢車、車牌遭註銷、欠稅欠（燃料）費及涉及刑法的贓車居多，分別由環保局、監理單位、行政執行署和警方依法處理。

許芫綺指出，曾發現汽車久停占位長達四個月之久，交通局在前年修訂「新北市公有停車場管理自治條例」，第七條規定停放在同一處半徑一百公尺範圍內的路邊停車場，超過十天未繳費，主管機關得委託民間業者將車輛移到指定處所，兩年來已清除占用車輛約二六○輛，若以一格路邊停車位一天平均周轉率有三輛車來計算，等於清出數萬輛次的停車空位。

平均欠費約二至三萬元

許芫綺說，這些久停車輛欠費平均約二至三萬元，加上拖吊後，車主領車時必須繳清欠費及拖吊保管費，統計領回率僅約兩成，顯示多數都是故意棄車占用車格。

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