〈台北都會〉《雙城論壇沒邀議員》挨批「渾蛋市長」 柯文哲反嗆要道歉

2019-04-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府去年底舉辦台北上海雙城論壇，市長柯文哲當時受訪稱，沒有綠營議員、綠營學者要出席，但北市議員許淑華前天爆料，北市府並沒有邀請議員參加論壇，只有晚宴才有邀請，柯根本是亂扣帽子，議員李建昌大罵柯「渾蛋市長」。柯文哲昨反嗆「罵人前要調查清楚」，要求議員把渾蛋兩字收回並向他道歉。

議員許淑華︰晚宴才有邀請

許淑華、李建昌昨聽聞柯要求道歉，同聲齊轟柯搞不清楚狀況，許說，當時柯面對提問的媒體表示是綠營議員、綠營學者不來，又不是問晚宴，大酸柯講話前要思考，不要急著回應把講話順序搞亂，講一些似是而非的事情，以免再鬧出國安會AB講稿的事件。

議員李建昌︰柯用政治語言設計民代

李建昌也說，雙城論壇僅邀議員參加晚宴，「吃飯有屁用，又不是乞丐，要貪圖這一頓晚餐」，更何況一頓晚餐能了解到什麼城市交流或建設，他批評柯文哲根本用政治語言設計藍綠民代，柯要搞清楚狀況，他沒什麼好道歉的，市府未來舉辦雙城論壇，不論晚宴或論壇都應該邀議員參加。

許淑華前天在質詢時，播放柯在去年十二月舉辦的雙城論壇前接受媒體聯訪的影片，影片中柯說「這次雙城論壇有邀請議員、學者，但今早有看幕僚研擬的出席名單，發現目前沒有綠營議員及學者要出席」。

市府秘書長坦言 論壇沒邀請議員

許淑華爆料，她只收到晚宴的邀請函，柯受訪後她去詢問藍綠議員，六十二名議員都沒收到論壇邀請函，質疑柯「說謊」，在場備詢的北市府秘書長張哲揚坦言，論壇沒邀請議員，並表示「對不起」晚宴才邀議員。接續質詢的李建昌，數度罵柯「渾蛋市長、沒有種市長」。

柯要求議員 把渾蛋兩字收回

柯文哲昨早在市長室外接受媒體聯訪時被問到此事，柯不滿表示，晚宴是所有議員都有發帖子，他們不來，第二個，開幕式一般是開幕完後，馬上進行分論壇，分論壇是邀請參加分組會議的人，議員都沒有邀請。

柯說，「叫你來你又不來，沒有來的本來就沒有邀請你，又說我們不讓你來」，所以要罵人前要調查清楚，「請他們把那兩字收回去，來跟我道歉。」

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