〈台北都會〉柯文哲嗆公辦都更卡關 內政部︰搞錯重點

2019-04-20

〔記者蔡亞樺、徐義平／台北報導〕花蓮發生芮氏規模六．一地震，震度四級的台北市有兩棟大樓傾斜，台北市長柯文哲昨受訪嗆中央，危老建物條例（柯口誤，應是指「都市更新條例」修正案）一月通過，施行細則卻拖到六月公告，北市公辦都更都停下來，「有時候很想把他掐死，但能怎麼辦」。對此，內政部營建署長吳欣修直指，「柯市長搞錯重點了。」

對此，引來內政部次長花敬群在臉書反酸，「危老重建的中央法規早就實施，全國申請案件超過兩百件。但台北市不是前兩名，實在不應該。這半年來國家住都中心辦理公辦都更毫無阻礙，台北市是被什麼卡住了？」

營建署長︰建物放寬程序北市最慢

吳欣修表示，老舊建物其實已有「危老條例」可以執行，而且地方政府針對建物高度與建蔽率放寬的程序，就屬北市府最慢，直到去年十一月才修訂完成，導致北市老危屋的申請件數原本可以排第一名，反而變成第三名。

吳欣修指出，「都更條例修正案」一月通過後，相關子法已經積極在進行，預計五月便可以出爐；不過，後續還是需要各地方政府配合修正相關施行細則，因此，即便中央子法出爐，地方政府還是需要花多一點時間才能進一步推動。

都更處︰施行細則尚未發布實施

北市都市更新處補充解釋，柯市長所指的是都更條例修正案在今年一月卅日通過，其十三條規定應依中央訂定「都市更新事業實施者公開評選辦法」辦理公開評選程序，子法（指公開評選程序的施行細則）目前尚未發布實施，無法公告招商，因此北市忠孝懷生及南港商三兩大公辦都更案，也暫時不能提送事權計畫。

防災型都更 柯︰該做都有做

柯文哲昨早無公開行程，在市長室外接受媒體聯訪。媒體詢問前內政部長李鴻源主張防災型都更，北市推動進度，對此柯文哲說，都更該做都有做，但民主國家有時候沒辦法，有部電影「大同」（中國紀錄片），影片劇情講述五年拆了五十萬戶，「實在太厲害，但我們不能這樣幹」。

柯強調，北市法規愈來愈完備，至少北市現在沒什麼釘子戶，因為有強制協調、錄音錄影與仲裁，建商、不動產公會有反映要改進的，一樣一樣改。此外，柯說，前陣子李鴻源到市政會議演講，他也有交代下去，舊房子一時間沒辦法處理，但新蓋房子要符合防災、韌性城市等標準，納入都市設計審議規則，正在修法。

媒體追問是否中央法規要配合很多，地方政府無法推行？柯文哲說，他常說能做的盡量做，做多少算多少，像前幾天才罵過，危老建物條例（柯口誤應是指都更條例）卡在內政部建築法，他記得法令是一月通過，施行細則拖到六月以後，這五個月北市公辦都更全部停下來，就等中央法令，「有時候你罵他，有時候你很想把他掐死，但能怎麼辦？」

富貴角大廈震斜 柯︰以後強硬處理

此外，信義路富貴角大廈被地震震到傾斜，大樓所在地的里長盼市府協助盡速重建，柯文哲對此表示，以後海砂屋（柯口誤，該棟非海砂屋）會比較強硬處理，不過大家講好，「不要我去拆，你們又一大堆議員出來協調什麼，可以啊！我們就按規矩會比較強硬執行。」

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