〈北部〉《宜蘭》未與警察同換新衣 法警：我們不同單位啦！

2019-04-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全國警察十八日同步換裝藏青色新式制服，但地檢署、法院的法警，值勤服飾與警察舊制服一樣，未同步換裝，引起好奇詢問「你們警察怎麼沒跟著換？」，法警只能苦笑解釋「我們隸屬單位不同啦」。

宜蘭地方法院法警長傅家祥說，警察上級機關是內政部警政署，法警依服務單位，分別由法務部或司法院管轄，且警察是以警察特考任用，法警要考司法特考，雖然都是穿著警察制服，但上級長官、入行途徑「差很大」。

法警穿著跟院外警察一樣，常有民眾好奇「你們也是警察嗎？」近期全國警察更換新式制服，有民眾疑問「怎麼沒跟著一起換？」

傅家祥指出，法警與警察任用法源不同，雖然可受檢察官、院方指揮進行拘提、逮捕等工作，但值勤範圍多在院檢內，以前唯一共通點大概只有制服雷同，不過，法警臂章在和平鴿旁多了天秤，成了最大差異。

一名資深法警說，法警制服準用「警用服制條例」，警察穿什麼，他們也應該穿什麼，目前未聽聞有換裝計畫。

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