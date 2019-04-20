〈北部〉花蓮震後防大雨落石 近兩週勿入中橫

2019-04-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮前日發生規模六點一地震後，因台八線中橫公路落石不斷，公路單位前晚實施預警性封路，直至昨早才恢復通行，考量滯留鋒面恐帶來大雨，呼籲民眾近兩周最好避行山路；偕妻到太魯閣國家公園綠水步道健走，遭落石襲擊的四十歲馬來西亞籍朱姓男子，原陷入昏迷，昨傷勢狀況已趨穩定、意識恢復。

太魯閣工務段：邊坡不穩、後續恐有餘震

中橫公路在震後沿線有多處落石阻斷交通，臉書有網友上傳地震直擊影片，片中駕駛沿公路往花蓮方向行駛，突遇地震，突然有好幾顆約半輛車子大小的巨石滾落，其中一顆更險些砸中車輛。

第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，昨早恢復通行後，現場有一些等待車輛，多是當地民眾，目前因地震過後邊坡狀況不穩，且後續恐有餘震，加上氣象局預報山區大雨，呼籲民眾這一、兩周最好不要入山行駛。

馬籍朱男十八日在太魯閣健走時，不料遭震後落石襲擊，還被碎石當場壓住下半身動彈不得，到院前已無生命徵象，插管急救後恢復心跳，經一夜觀察及低溫療法保護昏迷腦部，意識逐漸恢復。

遭落石襲擊男子 經慈濟醫搶救狀況穩定

朱男送往花蓮慈濟醫院前已失去生命徵象，在醫護團隊插管搶救下，恢復自發性心跳，因傷勢集中在胸、背部，導致胸椎、肋骨骨折及氣血胸，插管治療後狀況穩定。

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕說，病患送院後，經檢查發現有嚴重氣血胸，懷疑可能是造成到院前休克主因，經一連串救護處理，終於恢復自主心跳，送往加護病房觀察，當晚血壓一度稍微較低，在醫療團隊努力下已恢復正常。

他強調，在加護病房時，併用低溫療法保 護朱男昏迷的腦部，昨早狀況已趨穩定，意識慢慢恢復，低溫療法及強心劑均可撤掉，恢復評估往正向發展，胸椎部分也沒有造成任何神經醫學上的缺陷，但整體狀況還算是「危險期」，仍需持續觀察。

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