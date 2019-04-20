〈北部〉苗縣4國中小校舍 教部研議改善

2019-04-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄國小、僑成國小、山佳國小與後龍國中四校，因校舍部分設備損壞，以及有增建空間、增添教學設備需求，立法委員陳超明昨天邀集教育部國教署與體育署前往會勘，了解學校實際需求，教育部官員允諾研議辦理。

其中，通霄國小學校活動中心舞台上方天花板，之前曾經在學校辦活動後塌陷，幸好學生已經離開。學校發現主因是年久失修，滲漏水狀況嚴重，導致天花板鐵絲系件繡蝕斷裂。學校委請專業建築師評估後，因早期工程使用的鐵絲繫件已多次鏽蝕，需要先全面改善漏水後再重新修復。

而山佳國小之前曾發生校舍外牆磁磚剝落，家長更擔心若持續剝落，恐使師生暴露危險中，而拆除舊有牆面磁磚也需重新鋪設，校方於昨天向教育部爭取。至於僑成國小因學校活動空間不足，校方期盼爭取更多活動空間；而後龍國中目前雖有慈濟援建新校舍，正施工中，但校方發現仍有部分教學設備需添購，盼中央能夠協助。

與會的教育部官員表示，通霄國小與後龍國中需求將派專員前往體檢；而山佳國小陳超明國會辦公室將與教育部列為專案方式協助校方辦理，至於僑成國小訴求因涉及經費龐大，教育部將會爭取預算。

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